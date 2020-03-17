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Son dakika: 'ın, , ve liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

'ın, , ve liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.  Dörtlü zirvede koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareketin de görüşüldüğü öğrenildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 18:53 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ELE ALINAN KONULARI AÇIKLADI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telekonferansla ilgili "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle: - Koronavirüse karşı ortak mücadele - Suriye krizinin çözümü - İdlib'e insani yardım - Sığınmacı akını - Libya'daki gelişmeler - AB'nin durumu&AB'yle ilişkilerimizi ele aldı." dedi

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
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