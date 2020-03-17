Devletime güveniyorum kurallara uyuyorum

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak belirlenen koronavirüsüne karşı başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm birimleri, örnek alınacak düzeyde önlemler aldı. Türkiye'nin koronavirüse yönelik aldığı bu önlemler vatandaşları rahatlatırken, devlete güvenini de arttırdı. SABAH sokaktaki vatandaşa ve esnafa koronavirüs tedbirlerini sordu.
AYHAN ARSLAN (Esnaf-Aksaray):
Devletimizin uygulamaları ve aldığı önlemler yerinde. Bizde kişisel tedbirlerimizi alırsak bu günleri kolayca atlatırız. Suya sabuna daha sık dokunuyoruz ve kolonya kullanıyoruz. Tokalaşmayı kaldırdık, Cumhurbaşkanımız gibi selam veriyoruz.
HATİCE DAĞADASI (Ev kadını-Konya):
Devlet çok hızlı tedbir aldı. Çocuklarımız için endişeliydik. Okul tatili iyi oldu.
FEVZİ KALENDER (Emekli-Adana):
Herşeyi devletten beklemeyelim. Kalabalık yerlerde dolaşmamalıyız.
FURKAN KOŞAPINAR (Esnaf-Bursa):
Bakanlığın uyarılarını dikkatle takip ediyor ve harfiyen uyguluyorum.
SEZGİN KAŞIKÇI (İşçi- Trabzon):
Temas ve tokalaşma yok. Kullandığımız eşyaları sürekli dezenfekte ediyoruz.
DİLEK E. YILDIRIM (Çalışan-Elazığ):
Yetkilileri dinlemeliyiz, bilinçli olmalıyız, kendi önlemlerimizi almalıyız.
MUAMMER ÖZKAN (Konya):
Devletimizin uyguladığı önlemlerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Sağa sola dokunmamaya çalışıyoruz. Tokalaşmıyoruz.
ERDAL KANBUR (Dondurma firması sahibi- K.Maraş)
Dünya Sağlık
Örgütünün tavsiyelerinden
önce harekete geçen
Türkiye, tedbirleri genişletti.
Cumhurbaşkanımızın tedbirler
sayesinde dünyanın şimdi
gıpta ile baktığı durumdayız.
AHMET ERMİŞ (İstanbul):
Her türlü önlemi alarak hassasiyetle süreci götüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür.
Sırrıberk ARSLAN-Halit TURAN-Tuna ÇAM-Murat KARAMAN-Özgür ÖZDEMİR-Mehmet BONCUK-Dilara ARSLAN-GEDİKLİ-Lütfü YALGI-Necdet ÇAKIR-Musa DÜZENCİ-Vedat YETİK-Rıdvan UYSAL-Barış SÖZAL - Mustafa KAYA/
SABAH