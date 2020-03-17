Devletime güveniyorum kurallara uyuyorum

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak belirlenen koronavirüsüne karşı başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm birimleri, örnek alınacak düzeyde önlemler aldı. Türkiye'nin koronavirüse yönelik aldığı bu önlemler vatandaşları rahatlatırken, devlete güvenini de arttırdı. SABAH sokaktaki vatandaşa ve esnafa koronavirüs tedbirlerini sordu.Devletimizin uygulamaları ve aldığı önlemler yerinde. Bizde kişisel tedbirlerimizi alırsak bu günleri kolayca atlatırız. Suya sabuna daha sık dokunuyoruz ve kolonya kullanıyoruz. Tokalaşmayı kaldırdık, Cumhurbaşkanımız gibi selam veriyoruz.Devlet çok hızlı tedbir aldı. Çocuklarımız için endişeliydik. Okul tatili iyi oldu.Herşeyi devletten beklemeyelim. Kalabalık yerlerde dolaşmamalıyız.Bakanlığın uyarılarını dikkatle takip ediyor ve harfiyen uyguluyorum.Temas ve tokalaşma yok. Kullandığımız eşyaları sürekli dezenfekte ediyoruz.Yetkilileri dinlemeliyiz, bilinçli olmalıyız, kendi önlemlerimizi almalıyız.Devletimizin uyguladığı önlemlerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Sağa sola dokunmamaya çalışıyoruz. Tokalaşmıyoruz.Dünya SağlıkÖrgütünün tavsiyelerindenönce harekete geçenTürkiye, tedbirleri genişletti.Cumhurbaşkanımızın tedbirlersayesinde dünyanın şimdigıpta ile baktığı durumdayız.Her türlü önlemi alarak hassasiyetle süreci götüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür.SABAH