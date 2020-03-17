Evlat nöbetine üç aile daha katıldı

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eyleme 3 aile daha katıldı. Nöbetteki aile sayısı 130 oldu. Kocaeli'nden 5 yıl önce 21 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Bayram için eyleme katılan anne Hediye Kurt, oğlunun Marmara Üniversitesi'nde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Evlatlarına kavuşan annelerden etkilenerek eyleme katılmaya karar verdiğini ifade eden anne Kurt, "Oğlum artık yeter, gel devlete sığın. Biz senin için canımızı veririz" ifadelerini kullandı.Diğer taraftan anne Özlem Görmez, 7 yıl önce kaçırılan oğlu Halil İbrahim için, 71 yaşındaki Tenzile Dönmez de 1992'de kaybolan kızı Keziban için eyleme katıldı.Eylem boyunca evladına kavuşan anne sayısı ise 13 oldu.Bu arada "Delila Mardin" kod adlı örgüt üyesi Zeynep Erkan da ikna çalışmaları sonucu Mardin'de teslim oldu.SABAH