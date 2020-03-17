Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızım

Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızım

Corona virüsü tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği tepkiyle dikkat çekti. İşte o anlar;

Giriş Tarihi: 17.3.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 11:26 ABONE OL
Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

'KUSURA BAKMA KIZIM'

Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

SON DAKİKA: BAKAN KOCA: CORONA VİRÜS VAKASI 47 OLDU 6 ÜLKEYE DAHA UÇUŞ YASAĞI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA