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'cü çift tutuklandı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olmak suçundan aranan çift yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 21:01 ABONE OL
FETÖ'cü çift tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağkur Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan E.T'nin kimlik sorgusunda Isparta'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan zanlının eşi F.T'nin de de aynı suçtan arandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Efeler ilçesinde bir adresi belirleyen ekipler, F.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.

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FETÖ'cü çift tutuklandı!
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