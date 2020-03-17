İletişim Başkanlığı koronavirüsle ilgili terimlere açıklık getirdi

İletişim Başkanlığınının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde koronavirüsle birlikte sıkça kullanılır hale gelen şu terimlerin tanımlarına yer verildi:

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte sıklıkla duymaya başladığımız bazı terimler hayatımıza girdi.



Peki bu terimler ne anlama geliyor? pic.twitter.com/62XYNrLRwn — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 17, 2020

Koronavirüs: "Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi"

Kovid-19: "Çin'in Vuhan eyaletinde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs"