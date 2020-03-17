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'dan Avrupa'dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek yolcuların akrantina altına alınması uygulamasına ait bilgiler tarafından paylaşıldı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 19:04 ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avrupa'dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan fotoğraflarla, "9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz" mesajı paylaştı.

Yerlikaya'nın mesajı şöyle: "İstanbul Havalimanı'ndayız. 9 Avrupa ülkesinden gelecek ve 14 gün süreyle karantina/gözetim altında misafir edeceğimiz vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlk uçak Münih'ten geldi. Vatandaşlarımızı özel önlemler eşliğinde #kykyurtları'nda misafir edeceğiz."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avrupa'dan gelen ilk uçağa ilişkin mesaj
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