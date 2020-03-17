Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kendi bürokratları da Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı

Kendi bürokratları da ’nu yalanladı

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Kendi bürokratları da Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vakıflar üzerinden yürütmeye çalıştığı algı operasyonu bir kez daha çöktü. Beyoğlu Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilen bir yer ile ilgili 'TÜRGEV'e verilecek' iddiasında bulunan İmamoğlu'nu kendisinin atadığı bürokratlar yalanladı. TÜRGEV'in İBB'ye yönelttiği sorulara verilen yanıtta Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen yerin herhangi bir vakfa tahsis edilmediği ve bugüne kadar da bu yönde bir tahsisin olmadığı dile getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendi bürokratları da Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA