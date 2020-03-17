Kendi bürokratları da Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı

CHP'liİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vakıflar üzerinden yürütmeye çalıştığı algı operasyonu bir kez daha çöktü. Beyoğlu Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilen bir yer ile ilgili 'TÜRGEV'e verilecek' iddiasında bulunan İmamoğlu'nu kendisinin atadığı bürokratlar yalanladı. TÜRGEV'in İBB'ye yönelttiği sorulara verilen yanıtta Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen yerin herhangi bir vakfa tahsis edilmediği ve bugüne kadar da bu yönde bir tahsisin olmadığı dile getirildi.