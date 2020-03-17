Kirli algı operasyonuna çöktü... Umreden dönenler karantina odalarını paylaştı

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Umreden gelenler sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Binlerce umreci için üst düzey önlemler alındı, hazırlıklar günler öncesinden yapıldı.Sosyal medyada dolaşan algı operasyonlarına karşı, karantinada kalan bir umreci kaldığı yurttan paylaştığı videoda "Bütün burada kalan ailelerin yakınları bu olaya şahit olsun, nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve rahat olsunlar" dedi.Umre yolcusu şahıs, kendilerine sağlanan gıdaları göstererek "Bakın bu yiyecekler sabah da verildi, dün de verildi, ayağımıza kadar getirildi. Her şey bol, hiçbir şey noksan edilmiyor." dedi. Kaldığı odayı da görüntüleyen şahıs, kendilerine sıfır nevresim verildiğini belirtti.Sözcü ve Sputnik gibi bazı basın yayın organları da provokasyona çanak tutarak yaptıkları haberlerle alınan önlemlere gölge düşürmeye çalıştı.