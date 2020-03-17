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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde! "40 dakika yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hesabından açıklamada bulundu. Öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü veren Selçuk, “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 21:38 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde! 40 dakika yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü veren Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerini kullandı.

2 HAFTA TATİL EDİLMİŞTİ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde! "40 dakika yapacağız"
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