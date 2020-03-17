MSB son dakika olarak duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.