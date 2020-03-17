MSB son dakika olarak duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
MSB'nin açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/30wd833Qav— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2020