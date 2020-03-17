Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB son dakika olarak duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB olarak duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

haberine göre; MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:31 ABONE OL
MSB son dakika olarak duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB son dakika olarak duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA