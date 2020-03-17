Sağlık Bakanı Koca son dakika duyurdu: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı ve vaka sayısında son durum ne?

Ülkemizde de görülen corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'de coronavirüs bulaşan kişi sayısı açıklandı. Bakan Koca, ilk vakanın görüldüğü andan itibaren süreci son derece şeffaf bir şekilde yöneterek Türkiye'deki vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Böylelikle de, 'Türkiye'de kaç kişide corona virüsü var?' sorusunun yanıtı öğrenilebiliyor. Bu doğrultuda, Fahrettin Koca tarafından dün akşam yapılan son dakika açıklamasında son durum ve vaka sayısı hakkında bilgi verildi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ VAR?

Bakan Koca, Türkiye'de olan coronavirüs vaka sayısını Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan Koca, dün 29 yeni tanı konduğunu belirterek toplam sayının 47'e yükseldiğini kaydetti.

Koca paylaşımında : "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.