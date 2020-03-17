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Koca son dakika duyurdu: 'de kaç kişiye bulaştı ve vaka sayısında son durum ne?

Tüm dünyayı teyakkuza geçiren corona virüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de vakaları görülen coronavirüsü salgınına ilişkin son durum bilgileri tarafından her gün kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Böylelikle de, ' 'de kaç kişide var, kaç kişiye bulaştı?' şeklindeki soruların yanıtı öğrenilebiliyor. Bakan Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'de corona virüsü bulaşan kişi sayısı açıklandı. Koca, hastaların ABD, Ortdoğu ve Avrupa temaslı olduğunu bildirdi. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son durum ve vaka sayısı hakkındaki açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:32 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca son dakika duyurdu: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı ve vaka sayısında son durum ne?

Ülkemizde de görülen corona virüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'de coronavirüs bulaşan kişi sayısı açıklandı. Bakan Koca, ilk vakanın görüldüğü andan itibaren süreci son derece şeffaf bir şekilde yöneterek Türkiye'deki vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Böylelikle de, 'Türkiye'de kaç kişide corona virüsü var?' sorusunun yanıtı öğrenilebiliyor. Bu doğrultuda, Fahrettin Koca tarafından dün akşam yapılan son dakika açıklamasında son durum ve vaka sayısı hakkında bilgi verildi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE CORONA VİRÜSÜ VAR?

Bakan Koca, Türkiye'de olan coronavirüs vaka sayısını Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan Koca, dün 29 yeni tanı konduğunu belirterek toplam sayının 47'e yükseldiğini kaydetti.

Koca paylaşımında : "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca son dakika duyurdu: Corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı ve vaka sayısında son durum ne?
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