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Şehidin Zeynep’i dünyaya geldi

’de şehit olduğunda eşi Özlem’in 8 aylık hamile olduğu Piyade Uzman Şükrü Elibol’un kızı dünyaya geldi. Adını Zeynep koyduğu bebeğin ilk hediyesi de şehidin aldığı elbiseleri oldu

Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Şehidin Zeynep’i dünyaya geldi
İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un eşi Özlem Elibol, kız çocuğu dünyaya getirdi. İdlib bölgesindeki TSK unsurlarına hava saldırısı sonucu 26 Şubat'ta şehit düşen Elibol'un eşi Özlem Elibol, Bafra Devlet Hastanesinde doğum yaptı. Elibol'un şehit olduğunda 8 aylık hamile olan eşi sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Zeynep adı konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şehit Elibol, sosyal medya hesabından 22 Ocak'ta doğmamış kızına "Zeynep" yazılı satın aldığı kıyafetleri fotoğraflayarak, "Babasının kızımıza hediyeleri" ifadesini kullanmıştı.

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Şehidin Zeynep’i dünyaya geldi
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