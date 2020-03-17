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Son Dakika Haberi | Corona korkusu sürerken... Karınca istilasında dehşet verici görüntüler: Çekirge istilası sonrası yeni tehdit

Umman'dan kan donduran bir son dakika haberi geldi... Corona virüsünün yarattığı panik havası Avrupa'yı sarmışken, ve 'da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ile başı belada olan 'ın sınırlarına dayanan çekirge istilasının ardından, karıncaların başka bir ülkeyi bastığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda görülen karınca sürüleri, yolları ve kaldırımları istila etmiş gözüküyorlar. Bu görüntüler sonrası insanlar, çekirge ve karınca istilası nerede sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İşte, karınca istilası ile ilgili gelen son dakika haberine dair detaylar ve infial yaratan o video...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona korkusu sürerken... Karınca istilasında dehşet verici görüntüler: Çekirge istilası sonrası yeni tehdit

Yeni tip corona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın merkezinin Avrupa olduğu bildirilmişti. Keza, Çin'deki vakalar ciddi bir düşüş gösterirken, Avrupa'da salgın kontrolden çıkmış gözüküyor. ve Ortadoğu'da ise bambaşka bir tehdit başgösterdi. Çekirge isilası nedeniyle on binlerce insanın yiyeceği zarar görürken, bu sefer de karınca istilaları ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Normal şartlarda sürü halinde yaşayan bu canlılar, son zamanlarda Afrika ülkelerinden Orta Doğu ülkelerine doğru hızla yayılıyor ve sürü halinde istilalara neden oluyor. Son olarak bugün Umman'da çekilen o videolar sosyal medyada kısa bir sürede yayıldı ve izleyenleri şoke etti. Peki, çekirge ve karınca istilaları neden oluyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇEKİRGENİN ARDINDAN KARINCA İSTİLASI BAŞ GÖSTERDİ

Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de karınca istilası boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de şoke etti.

İşte o görüntüler;

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Son Dakika Haberi | Corona korkusu sürerken... Karınca istilasında dehşet verici görüntüler: Çekirge istilası sonrası yeni tehdit
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