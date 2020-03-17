Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi!

Son dakika: Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi!

Gelen son dakika bilgisine göre; 'de 'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirken, çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika: Jandarma Arama Kurtarma JAK timinin botu devrildi!

Tunceli'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirerek çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TUNCELİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA