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Sosyal hayata virüs kilidi

genelgesiyle lokanta ve ’ler hariç tüm kapalı mekanlar dün geceden itibaren kapatıldı. Tiyatrolar, sinemalar, düğün salonları, gösteri merkezleri, nargile cafeler, konser salonlarının faaliyetleri durduruldu. Taziye evleri de kurulmayacak

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
Sosyal hayata virüs kilidi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile dün gece yarısından itibaren AVM ve lokantalar hariç tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. STK'ların tüm toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi. Taziye Evleri de kurulamayacak. Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.



TARİHİ YARIMADADA SESSİZLİK
Öte yandan İstanbul'da Tarihi Yarımada'da dün koronavirüs salgını nedeniyle sessizdi. Eminönü ve Sultanahmet'te alışılmış kalabalıklar yoktu. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, ziyaretçi sayısında yüzde 20 azalma olduğunu söyledi. Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle boş kaldı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 26 seviyelerini gördü.

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Sosyal hayata virüs kilidi
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