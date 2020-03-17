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Suç örgütü operasyonunda 27 kişi yakalandı

merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:14 ABONE OL
Suç örgütü operasyonunda 27 kişi yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen bazı kişileri takibe aldı.

Muğla merkez olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de "Bahar Temizliği" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 36 zanlıdan 27'sini yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, tabancalara ait 159 fişek, 2,64 gram esrar, 1,5 gram metamfetamin ve tefecilik için tutulduğu değerlendirilen alacak çizelgesinin yer aldığı 8 defter ile meblağı yüksek çok sayıda düzenlenmiş senet ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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