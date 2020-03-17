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Başkanı Şentop'tan son dakika açıklaması: 31 milletvekilimiz kendini izole etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 'tan son dakika açıklaması geldi. Milletvekilleriyle ilgili ya da meclis çalışanlarıyla ilgili henüz bir vakaya rastlanmadığını belirten Şentop "31 milletvekilimiz kendini izole etti" dedi.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 14:23 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika corona virüsü açıklaması: 31 milletvekilimiz kendini izole etti

Corona virüsü konusuna ilişkin kameralar karşısına geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop merak edilenleri cevapladı. Milletvekilleri, partiler ya da meclis çalışanlarından bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirten Şentop'tan son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Henüz bir vakaya rastlanmadığını belirten Şentop bir süre önce yurt dışından gelen Milletvekillerinin olduğunu onların da kurallara uyarak kendilerini izole ettiğini belirtirken "31 milletvekilimiz kendini izole etti" dedi.

Umre'ye giden milletvekillerinin olup olmadığına ilişkin soruya ise Şentop "Umre'ye giden ya da dönen bir milletvekilimiz yok" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika corona virüsü açıklaması: 31 milletvekilimiz kendini izole etti
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