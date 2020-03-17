TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika corona virüsü açıklaması: 31 milletvekilimiz kendini izole etti

Corona virüsü konusuna ilişkin kameralar karşısına geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop merak edilenleri cevapladı. Milletvekilleri, partiler ya da meclis çalışanlarından bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirten Şentop'tan son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Henüz bir vakaya rastlanmadığını belirten Şentop bir süre önce yurt dışından gelen Milletvekillerinin olduğunu onların da kurallara uyarak kendilerini izole ettiğini belirtirken "31 milletvekilimiz kendini izole etti" dedi.

Umre'ye giden milletvekillerinin olup olmadığına ilişkin soruya ise Şentop "Umre'ye giden ya da dönen bir milletvekilimiz yok" dedi.