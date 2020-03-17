Türkiye Avrupa'daki Türkleri yurda getiriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) 9 Avrupa ülkesinden gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaşın tahliyesi devam ediyor.

Türkiye, parası olmayan hastayı rehin alan, fakir vatandaşların insan yerine konmadığı eski Türkiye'den, bugün vatandaşı için dünyanın bir çok coğrafyasına uçak kaldıran bir ülke haline geldi. Türkiye koronavirüs kapsamında önce dünyanın öbür ucundaki Çin'e uçak göndermişti. Koronavirüs kapsamında bir çok ülkeden vatandaşlarını ülkeye getirdi. Bu kapsamda 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.

KORONOVİRÜS sebebiyle uçuşların durdurulduğu Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştiriliyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler karantina için hazırlanan yurtlara yerleşmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inan uçakta bulunanlar otobüslerle yurtlara getirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Yurdu'na 10 otobüs, Başakşehir'de bulunan Kanunu Sultan Süleyman Yurdu'na ise 7 otobüs giriş yaptı.

"KARANTİNAYA ALIYORLAR İYİ YAPIYORLAR"

Almanya'da okuyan oğlu için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi. Sağ salim geldiler. Sağlığı da iyi gayet sağlıklı ama karantinaya alıyorlar mecburen iyi yapıyorlar almaları lazım tabi ki de. Keşke haber verselerdi nereye geleceklerini ben rastgele buraya geldim burada buldum. İnsan merak ediyor." dedi.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Almanya ve Londra'da yaşayan Türkler, İstanbul'a ulaştı.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine uçakla İstanbul'a gelen yolcular, 3 otobüsle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna getirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların hafta sonu durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından Türk Büyükelçiliklerine 3 bin 614 kişi yurda dönmek için başvuruda bulundu.

İLK UÇAK 14:20

Türk Hava Yollarının TK 1630 sefer sayılı uçağıyla yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta bulunan 2'si bebek 108 yolcuyu taşıyan ilk uçak, saat 14.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı'nda uçakların inmesi için özel bir bölge oluşturuldu. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı özel korumalı kıyafetleri olan sağlık ekipleri karşıladı.

Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, jandarma ve polis eşliğinde 3 otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurduna getirildi.

Yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

POLİS DE YURT ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşlar İstanbul'daki 3 KYK yurduna yerleştirilecek

9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi.

Londra'dan gelen vatandaşları taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'da

Pegasus Hava Yolları'nın, İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlediği ek seferle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi.

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanına gelen yolcular Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Daha sonra bilgi formu dolduran yolculardan 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri istendi. Yolculara bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Yolcuların bir kısmı yakınları tarafından karşılanırken bir kısmı da evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandı. Gelen yolcuların maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

İngiltere'deki Türk vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak İstanbul'a geldi

İngiltere'de bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı.

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarının düzenlediği iki ek seferle Londra'dan İstanbul'a geldi.