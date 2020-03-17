Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun amcasının oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu (84) tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı olan Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Ustaosmanoğlu, 1957'de Küçükköy Merkez Camii'nde fahri İmam- Hatip olarak göreve başladı. 1963'te Bayrampaşa Yeşil Cami'de fahri İmam-Hatiplik yapan Ustaosmanoğlu 1965'te Yeşil Cami'ye kadrolu İmam-Hatip olarak atandı. 1996'da İstanbul'un Arnavutköy İlçesinde Taşoluk Yeşil Cami ve Kur'an Kursu'nun temelini atan Ustaosmanoğlu, Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı görevini vefat edene kadar devam ettirdi.