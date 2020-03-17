Yargıda corona virüsü tedbiri: Acil olmayan duruşmalar ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde alınan corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Şimdiye kadar alınan tedbirlerin büyük titizlikle uygulandığını ifade eden Bakan Gül, Bilim Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında duruşmaların ertelenmesine yönelik tavsiyesi üzerine tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricindeki duruşmalarının ertelendiğini açıkladı.

Yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini belirten Gül, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini kaydetti.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu | Video

UYAP ÜZERİNDEN DAVA

Gül'ün açıklamasına göre yeni dava açma, icra takibi başlatma UYAP üzerinden yapılabilecek. 60 yaş üstü ve riskli gruplarla ilgili izin müessesesi tüm personel için işletilecek. HSK'nin aldığı kararla 60 yaşın üzerinde olan hakim ve savcılar da idari izin sayılacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine cezaevlerindeki görüşler de ertelendi. Tüm kurumlarda personele, avukatlara, dışarıdan gelenlere maske ve eldiven verilerek görüşmeler sağlanacak.

Cezaevlerindeki işyurtları faaliyetlerine de iki hafta ara verildi. Hükümlüler cezaevinden dışarıya giderek çalışma yapamayacak. Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirildi. Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecek. Hafta sonu noterlik hizmetleri ertelendi.

Anayasa Mahkemesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'taki genel kurulun ertelenmesine karar verdi.



VATANDAŞLARA UYARI

Resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında dolaşıma sokulan hiçbir bilgiye itibar edilmemesini isteyen Gül, "Halkımızın panik duygusunu artırıcı, kışkırtıcı, asılsız, haberler, söylentiler insan ve toplum sağlığı üzerine bir tehdittir, bir suçtur. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz, gerek evlerine gelenler gerek dolaşıma sokulan asılsız haberlerle ilgili savcılıklara ve emniyete müracaat etmeleridir. Savcılıklarımız gerekli titizliği göstermektedir" dedi.