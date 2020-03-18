3 bin 614 kişi Avrupa’dan 34 uçakla tahliye edildi

Koronvirüse karşı alınan önlemler kapsamında yüksek risk nedeniyle uçuş yasağı getirilen Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak kısa süreliğine giden ve bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları özel seferlerle Türkiye'ye getirildi. Bu ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciklerine başvuran 3 bin 614 vatandaş, Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçaklarla gerçekleştirilen 34 ayrı seferle İstanbul'a getirildi. Dün saat 14.30'dan itibaren İstanbul Havalimanı'na inmeye başlayan uçaklar, önceden belirlenen özel park alanlarına yanaştırıldı. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcular Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel korumalı kıyafetli sağlık ekipleri karşılarken çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Polis ve jandarma ekipleri de uçakların altında güvenlik önlemleri aldı. Seferlerin her birinde, biri doktor olmak üzere 3 kişilik sağlık personeli görev yaptı.Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlara götürüldü.Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karantinaya götürülürken otobüsten inen iki yolcunun, tekrar karantinaya alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili hukuk gerekeni yapacaktır" dedi.

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ