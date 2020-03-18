31 milletvekiline sosyal izolasyon

TBMM'nin yurt dışı komisyonlarında görev yapan ve büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerindeki toplantılardan dönen 31 milletvekili için sosyal izolasyon uygulamaya başladı. Vekiller, 14 gün evlerinden çıkmayacak.Umreden dönen 17 milletvekillerinin VIP'ten kaçıp karantina uygulamasını deldiğini yönünde çıkan haberlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti grubundan sert yanıt geldi. Şentop, umreden dönen milletvekili bulunmadığını, bunu yayanın provokatif bir hesap olduğunu söyledi. 1 Mart'tan bu yana yurtdışından gelen 31 milletvekili bulunduğuna dikkat çeken Şentop, şöyle devam etti:"Umreye gidip dönen hiç milletvekili yok. Bunların hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden gelmiş. Çeşitli partilere mensup arkadaşlar bunlar. Partilerin yönetimleri ile görüştüm. Bilgileri zaten var. Milletvekili arkadaşlar sorumluluklarının gereği olarak evlerinde kendilerini 14 gün karantinaya almış durumdalar."TBMM'de bir çalışanın hastalandığı yönünde haberler çıktığına dikkat çeken Şentop, "Hastanelere başvuran personelimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar koronavirüsle ilgili bir tespit yok" diye konuştu. Şentop, Meclis'in tatile girmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Görüşülen bir kanun var. Bu hafta o bitene kadar devam edeceğiz. Sonrasını değerlendirecekler" dedi.Bu arada 8 Mart'ta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün kuralına uymadan Genel Kurul'a gelen HDP Grup Bşkanvekili Meral Daniş Beştaş'ın sorumsuz tavrı büyük tepki çekti.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Her vatandaşımızın karantina süresine uyması hem yasanın, özellikle de milletvekillerimizin üzerine düşen vazifedir" diyerek herkesi riske atan Beştaş'ı eleştirdi.Dün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin görüşülmesine devam edildi. Genel Kurul koronavirüs önlemleri çerçevesinde Meclis'te grubu bulunan partilerin ortak kararı ile belli sayıda milletvekili ile çalışmasını sürdürdü. Anlaşma gereği muhalefet partileri yoklama istemedi.