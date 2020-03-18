89 yaşındaki hasta koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde yaptığı basın toplantısında koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri açıkladı. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken, vaka sayısının 98'e çıktığını bildirdi. Koca şu açıklamaları yaptı: "Koronavirüsle mücadelemizde bugün bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif kısmın büyük sonucu iyileşmeyle sonuçlanıyor. çok altındadır." SABAH, Bakan Koca'nın çalışma temposunu da araştırdı. Koronavirüs tehlikesinin ortaya çıktığı günden bu yana Bakan Koca sadece 4 saat uyuyor. Gece 3'e kadar sosyal medyadan gelen yardım taleplerini yönlendiren Koca gün boyunca vakalara ilişkin son durum bilgisini alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu da 9 saate kadar varan toplantılar yapıyor.