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Son Dakika Haberi: Genel ve İkinci Yargı Paketi son durum ne? Af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Genel , İkinci Yargı Paketi ve Ceza İndirimi ile ilgili son dakika haberleri mahkum ve aileleri tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yakın bir zamanda Meclis'e sunulması beklenen İkinci Yargı Paketi için önemli açıklamalar yapıldı. Gül'ün yaptığı açıklamaların ardından 2020 genel af yasası ve ceza indirimi hakkındaki detaylar da belli oldu. Adalet Bakanı Gül ayrıca, corona virüs dolayısı ile cezaevlerine yönelik tedbirleri de açıkladı. Bu doğrultuda, cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler kaldırıldı. Peki, af yasası ne oldu, son durum ne ve Meclis'e ne zaman sunulacak? Ceza indirimi hangi suçları ve kimleri kapsıyor? İşte, son dakika af yasası haberleri...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 10:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi son durum ne? Af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Kamuoyunda olarak da bilinen İkinci Yargı Paketi düzenlemesine yönelik olarak son dakika haberleri art arda geliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru başlayan çalşmalar, on binlerce mahkum ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu doğrultuda, gözler İkinci Yargı Paketi düzenlemesine ve içinde barındıracağı ceza indirimine çevrildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıklamıştı.

AF YASASI MECLİS'E GELDİ Mİ, SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gül, İkinci Yargı Paketi ve af yasası son durum hakkında bilgi verirken planlanan alternatif infaz yöntemlerini de değindi.

CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne oldu, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

İşte, af yasası son dakika gelişmeleri...

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Son Dakika Haberi: Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi son durum ne? Af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
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