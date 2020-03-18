Avrupa corona virüsü ile çöktü! Türkiye vatandaşlarına dünyanın her yerinde sahip çıktı!

Corona virüsü ile 150'yi aşkın ülkeye sıçradı. Virüs tüm ülkeleri sararken, Türkiye sert önlemleri ilk günden itibaren devreye sokarak, virüsün en az yayılma gösterdiği ülkeler arasında yer aldı. Birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçme konusunda işi yokuşa sürerken, Türkiye salgının merkezi Avrupa'daki vatandaşlarını tahliye ediyor. Son olarak Almanya'daki Türk vatandaşları izole önlemler ile Türkiye'ye getirildi. Getirilen vatandaşlardan hiçbir ücret alınmadan karantina uygulaması devreye sokuldu. Türkiye, corona virüsü salgınının patlak verdiği Çin'de bulunan vatandaşlarını da askeri uçak göndererek bilanço ağırlaşmadan Türkiye'ye getirmişti. Sağlık Bakanlığı ve hükümetin hamleleri tüm dünyanın takdirini toplarken, ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde sağlık sistemi çöktü. ABD'de vatandaşlar corona virüsü testlerinin paralı olması nedeniyle isyan bayrağı açarken, İngiltere donanımlı bir kadroya sahip olmaması ve sağlık sisteminin hazır olmaması nedeniyle 'sürü bağışıklığı' sistemini devreye sokmayı planlamakla eleştiriliyor.

İLK TAHLİYEYE 'KOCA YUSUF' ÇIKTI

Türkiye, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü sonrası süratle harekete geçti. 'Koca Yusuf' isimli askeri uçak gemisi hava ambulansına dönüştürüldü. Türkiye'ye dönemk isteyen 34 Türk vatandaşı ile 7 Azerbaycan Türkü, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı için Çin'e uçtu. 1 Şubat günü 48 yolcuyu alan 'Koca Yusuf' uzun bir yolculuğun ardından Ankara'ya indi. 48 yolcu 14 günlük karantina uygulaması için hastaneye götürüldü. Steril ve izole ortam dünyanın dikkatini çekerken, dünya basınında geniş yer buldu. 48 yolcu karantina sonrası hayatlarına geri döndü.

TÜRKİYE TEHLİKENİN FARKINA ERKEN VARDI

Corona virüsü Ocak ayının sonlarında Çin'i kasıp kavurmaya başlarken, Türkiye tehlikenin farkına varan ilk ülke oldu. Dünya salgının Çin ile sınırlı kalacağı görüşündeydi. Türkiye ise virüsün tüm dünyaya yayılabileceğini defalarca açıkladı. Avrupa önlem almakta geç kaldı, vakalar giderek çoğaldı.

TÜRKİYE HAKLI ÇIKTI, SALGININ MERKEZİ AVRUPA OLDU

Türkiye'nin corona virüsü önerileri Avrupa tarafından dikkate alınmadı. Salgın Güney Kore, İran derken, İtalya'ya sıçradı. İtalya'da ilk günlerde önemsenmeyen salgının bilançosu giderek ağırlaştı. İtalyan hükümeti panik kararlar alırken, salgın kontrolden çıktı ve tüm Avrupa'ya yayıldı. İtalya gelinen noktada 31 bin 506 vaka ve 2 bin 503 ölüm ile salgının merkez üssü oldu. Sırasıyla İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye de sıçrayan corona virüsü Avrupa'da hayatı durdurdu.

AVRUPA VE ABD'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Yıllar önce sağlık sisteminin çökmesi ile eleştirilen Türkiye, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararlarını harfiyen uygulayan hastaneleri ile öne çıktı. İtalya'da hastaları tedavi edecek yatak kalmazken, doktorların hasta seçmek durumunda kaldığı bildiriliyor. 80 yaş üstünün hastanede tedavi bile edilmediği belirtiliyor. Sağlık sistemindeki sorunlarla bilinen İngiltere'nin hastalığa müdahale edecek kapasitesinin olmadığı ve bu nedenle 'sürü bağışıklığı' tedavisini gündeme getirdiği iddia edildi. Dünya Sağlık Örgütü de İngiltere'yi bu söylemler ile eleştirdi. İşlerin kontrolden çıktığı ülkelerden biri de ABD oldu. 6 bin 500 vakanın görüldüğü ABD'de, 100'ü aşkın kişi öldü.

ABD halkı testlerin sayısından şikayet etti, paralı test uygulamasına karşı isyan bayrağını açtı. Trump, 'Sorumluluk almıyorum' yanıtı ile tepkileri daha da yukarı çekti. ABD'de şu ana kadar 25 bin test uygulandığı ifade ediliyor. ABD'nin paralı sağlık sistemi uzun yıllardır halkın en büyük sorunu olarak belirtildi.

AVUSTRALYA TAHLİYE İŞLEMLERİ İÇİN PARA İSTEDİ

Türkiye'nin salgının ilk gününde ücretsiz olarak askeri uçakla vatandaşları getirdiği tüm dünya tarafından bilinirken, Avustralya vatandaşlarıyla tahliye için pazarlık yapmıştı. Çin'den tahliye edilecek yolculardan para isteyen Avustralya hükümeti ücret konusunu da masaya yatırmıştı. Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton 1000 dolar fiyat belirlemişti. Aynı Dutton, daha sonra corona virüse yakalanmıştı.

TÜRKİYE'DE MUHALİF KESİM BİLE HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİNİ ÖVDÜ

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren salgının İran'a sıçramasının ardından hemen sınırlarını kapatan Türkiye, termal kameralar ile her yolcuyu kontrol etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün şeffaf açıklamalar ile halkı bilinçlendirdi. Koronavirüs Bilim Kurulu tüm dünyayı takip ederek önlemler için saatlerce toplantı yaptı. Hastalık belirtisi olanlar ücretsiz olarak izole edildi, karantina uygulandı. Salgının Avrupa'ya sıçramasıyla uçuş yasakları ve yolcu kabul etmeme kararları alındı. Sosyal medya etkin şekilde kullanıldı, fırsatçılara geçit verilmedi. Umreden dönenler için kriz planı devreye sokuldu, devlet yurtları karantina için hazırlandı. Cuma namazları bir süreliğine durduruldu, cemaatle vakit namazı bir süreliğine askıya alındı. Kafeler, barlar, gece külüpleri, pavyonlar, kahvehanelere kapatma kararı verildi. 14 gün kuralı titizlikle uygulandı. Uygulamayanlara ve panik yaratanlara gerekli ceza kararı alındı. Hükümetin sağlık başta olmak üzere aldığı önlemler muhaliflerin bile övgüsünü kazandı.

TÜRKİYE'DEKİ ALMANLAR GİTMEK İSTEMİYOR

Yerleşik Almanlar koronavirüs konusunda Türkiye'nin ülkelerinden daha fazla tedbir alındığını ve daha güvenli olduğunu söyledi. Bu nedenle ülkelerine gitmek istemiyor.

Kendisini burada çok güvende hissettiğini söyleyen yerleşik Alman vatandaşı Renaie Zeeb (71), ülkesine dönmek istemediğini aktardı. Zeeb, "Koronavirüsü konusunda Türkiye'de çok büyük önlemler alınıyor. Dünyanın her yerinde koronavirüs olduğunu biliyoruz. Ben Alanya'da mutluyum" diye konuştu.

'ALMANYA'YA GİDECEKTİM VAZGEÇTİM'

Almanya uyruklu Jngeborg Pfeiffer (70), "Türkiye'de hastaneler hazır durumda koronavirüs konusunda birçok çalışmalar yapılıyor. Almanya'ya seyahat edecektim ama vazgeçtim. Daha sonra Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Burada koronavirüs konusunda birçok önlem aldılar, bu da bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ TÜRK'LER DÖNMEK İSTİYOR

Yurt dışı temsilciliklerine başvuran Türk vatandaşlarının bugün Almanya'daki hava limanlarından Türkiye'ye dönüşler başladı. Vatandaşların uçuşları, konsoloslukların 'Türkiye'ye dönüş yapmak isteyen yolcu listesi' adı altında hazırlanan listeye göre planlandı. Türkiye'ye dönüş için yapılacak uçuşların adece Türk Hava Yolları (THY) ile yapılacağı belirtildi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinden yapılacak uçuşlarda, yerel saatle öğleden sonra saat 14.05 ila 17.50 de iki uçağın yolcuları Türkiye'ye götüreceği kaydedildi. Aynı eyaletteki Köln kentinde bulunan Bonn Havaalanı'nda bir uçağın Türkiye'ye dönmek isteyen yolcuları taşıyacağı bildirildi.

DÜNYANIN EN AZ VAKA GÖRÜLEN ÜLKELERİNDEN BİRİ TÜRKİYE OLDU

Corona virüsü salgınından çok uzun süre uzak kalmayı başaran Türkiye, bugün itibarıyla 98 pozitif vaka ile Avrupa ülkeleri arasında en güvenli bölge olarak biliniyor. Türkiye'de bugüne kadar yalnızca 1 kişi corona virüsü nedeniyle hayata veda etti. Hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğu belirtildi.

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