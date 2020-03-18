Corona Virüsünde son dakika rakamları: Türkiye en büyük operasyonu yapan ülke oldu

Türkiye, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da patlak veren ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en geniş kapsamlı tahliye operasyonunu yürüttü. Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye eden ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye, aldığı son dakika kararları ile corona virüsün görüldüğü ülkeler olan 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 vatandaşını ülkeye getirdi. Virüsün hızla yayıldığı ve çok sayıda can aldığı Avrupa'dan, Türkiye ölçeğinde tahliye işlemi yapan ülke olmadı.

BAŞARILI SON DAKİKA OPERASYONLARI İLE TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ocak sonu ve şubat başında Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesi konusunda acil adım atan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin Vuhan'a gönderdiği uçak, 1 Şubat'ta 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve 1'i Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişiyi şehirden çıkardı.

ANKARA'YA GETİRİLDİLER

Türkiye, yeni tip koronavirüsün 1135 kişinin yaşamına mal olduğu İran'dan 132 kişilik Türk vatandaşını 26 Şubat'ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Ankara'ya getirdi.

Kovid-19'un tüm Avrupa'da görülmesi, kıtada hızla yayılması ve 3 bin 450 kişinin ölümüne yol açması üzerine Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen Türk vatandaşlarını da mağdur etmedi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen 2 bin 807 Türk vatandaşının tahliye işlemlerinin tamamlandığı, vatandaşların 14 gün boyunca misafir edilecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiği açıklandı.

BU ÖLÇEKTE BİR OPERASYON YAPAN BAŞKA ÜLKE YOK

Türkiye dışında ise Avrupa'dan vatandaşlarını bu ölçekte tahliye eden bir ülke olmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik atılan adımlara ilişkin yaptığı açıklamada, bakanlığın koordinasyon ve destek birimi oluşturduğunu, tüm birimleriyle bu konuda çalıştığını vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek, bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığını da belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlarla öğrencilerin dün 17.00'ye kadar başvuruda bulunduğunu aktarmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgınında birçok ülke, yılbaşından bu yana önce Vuhan'dan ardından da virüsün Çin'den sonra en fazla can kayıplarına yol açtığı İran ve İtalya'dan vatandaşlarını tahliye etmek için seferber oldu.

İŞTE CORONA VİRÜSÜ TAHLİYELERİ

Vuhan'dan ocak ve şubatta vatandaşlarını tahliye eden ülkeler ve bölgelerle tahliye edilen vatandaşların sayısı şöyle sıralanıyor:

"28 Ocak - ABD (195 ABD vatandaşı)

30 Ocak - Singapur (92 Singapur vatandaşı)

31 Ocak - İngiltere (83 İngiliz ve 27 AB üyesi ülke vatandaşı)

31 Ocak - Güney Kore (368 Güney Kore vatandaşı)

1 Şubat - Bangladeş (316 Bangladeş vatandaşı)

1 Şubat - Hindistan (324 Hindistan vatandaşı)

1 Şubat - Myanmar (59 Myanmar vatandaşı)

1 Şubat - Sri Lanka (33 Sri Lanka vatandaşı)

1 Şubat - Moğolistan (31 Moğolistan vatandaşı)

1 Şubat - Tayland (64 Tayland vatandaşı)

1 Şubat - Almanya (102 Alman, 26 diğer ülke vatandaşları)

1 Şubat - Türkiye (32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı)

1 Şubat - Malezya (120 Malezya vatandaşı)

2 Şubat - Hindistan (323 Hindistan, 7 Maldivler vatandaşı)

2 Şubat - Suudi Arabistan (10 Suudi vatandaşı)

2 Şubat - Endonezya (243 Endonezya vatandaşı)

2 Şubat - Suudi Arabistan (10 Suudi vatandaşı)

3 Şubat - Avustralya (240 Avustralya vatandaşı)

2 Şubat - Kanada (200 ila 300 Kanada vatandaşı)

3 Şubat - İtalya (56 İtalyan vatandaşı)

3 Şubat - Tayvan (247 Tayvanlı)

4 Şubat - İran (50 İran, 65 Irak, 24 Suriye, 1 Lübnan vatandaşı)

4 Şubat - Tayland (138 Tayland vatandaşı)

5 Şubat - Yeni Zelanda (193 Yeni Zelanda, 35 Avustralya vatandaşı)

5 Şubat - Rusya (147 Rus vatandaşı)

6 Şubat - ABD (ABD vatandaşları/sayı belirsiz)

6 Şubat - Özbekistan (251 Özbek vatandaşı)

7 Şubat - Brezilya (34 Brezilya, 4 Polonya,1 Çin, 1 Hindistan vatandaşı)

7 Şubat - Brunei (2 Brunei vatandaşı)

8 Şubat - Avustralya (266 Avustralya vatandaşı)

9 Şubat - Singapur (174 Singapur vatandaşı)

9 Şubat - Filipinler (30 Filipinler vatandaşı)

10 Şubat - Vietnam (10 Vietnam vatandaşı)

11 Şubat - Kanada (185 Kanada vatandaşı)

12 Şubat - Güney Kore (147 Güney Kore vatandaşı)

16 Şubat - Nepal (175 Nepal vatandaşı)

19 Şubat - Ukrayna (48 Ukrayna, 8 Arjantin, 5 Dominik Cumhuriyeti, 5 Ekvador, 4 Salvador, 2 Kazakistan, 2 Kosta Rika, 1 İsrail, 1 Karadağ, 1 Panama vatandaşı)

19 Şubat - Güney Kore (6 Güney Kore, bir Japon vatandaşı)

27 Şubat - Kolombiya (15 Kolombiya vatandaşı)"

İRAN VE İTALYA'DAN TAHLİYELER

Şubat ve martta Vuhan'ın yanı sıra İran ve İtalya'dan vatandaşlarını tahliye eden ülke ve bölgeler şöyle oldu:

"8 Şubat - Çin (Bali'den 61 Çin vatandaşı)

17 Şubat - ABD (Japonya'da demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinden 300'den fazla ABD vatandaşı)

21 Şubat - Kanada (Japonya'da demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinden 120'den fazla Kanada vatandaşı)

21 Şubat - İngiltere (Japonya'da demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinden 100'den fazla vatandaşının tahliyesini başlattı)

24 Şubat - Kuveyt (İran'dan 800 kadar Kuveyt vatandaşı)

26 Şubat - Türkiye (İran'dan 132 Türk vatandaşı)

3 Mart - Hong Kong (Vuhan'dan 533 Hong Konglu)

10 Mart - Hindistan (İran'dan 58 Hindistan vatandaşı)

11 Mart - Hindistan (İtalya'dan 9'u Hint asıllı ABD vatandaşı olmak üzere 83 kişi)

14 Mart - Güney Afrika (Vuhan'da 120'den fazla Güney Afrika vatandaşı)

15 Mart - Hindistan (İtalya'dan 218 Hindistan vatandaşı)

16 Mart - Hindistan (İran'dan 53 Hindistan vatandaşı)"