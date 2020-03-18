Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır'da, HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden 13'ünün çocuklarına kavuşması, katılımı da artırmaya devam ediyor. Eylemin dünkü bölümüne Hakkâri'de çobanlık yaparken 2009'da kaçırılan Savaş Yiğit'in annesi Firuze Yiğit ile 5 yıl önce HDP'nin düzenlediği pikniğe giderek ortadan kaybolan İlhan Akdoğan'ın annesi Zeynep Akdoğan da katıldı. Böylece sayı 131 oldu.Hakkâri'de, 5 yıl önce pikniğe gittikten sonra dağa götürülen oğlu İlhan için oturma eylemine katılan anne Zeynep Akdoğan, "Oğlum 5 yıl önce HDP'nin yaptığı pikniğe katıldı ve bir daha dönmedi. Dağa götürdüklerinde 19 yaşındaydı. Bu anneleri görüp de geldik. Çocukları gelenler oldu. İnşallah bizim çocuklarımızda gelirler" dedi.Annelerden Firuze Yiğit, oğlu Savaş Yiğit'in 2009'da kaçırıldığını söyleyerek, "Savaş'ı 15 yaşındayken kaçırdılar. Oğlum sen gelmeden buradan bir yere gitmeyeceğim. Senin yolunu gözlüyoruz. Hepimiz seni çok özledik" ifadelerini kullandı.