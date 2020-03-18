Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve akıllara durgunluk veren bir hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Coronavirüs enfeksiyonuna ilişkin en son gelişmeleri anbean halka aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilişkin detaylar arama motorlarında vatandaşlarımızca Fahrettin Koca kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm bilgiler…
İşte detaylar;