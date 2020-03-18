Fahrettin Koca’dan flaş corona vakası açıklaması! Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasıyla birlikte dünya üzerinde hızla yayılım gösteren corona virüsü enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. İlk teşhisin konulmasından bu yana geçen sürede toplamda 8 bine aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş ve pek çok kişinin enfekte olmasına sebep olmuştu. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar vatandaşlarımızca sıkı şekilde takip edilirken, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? sorusu merak edilmeye devam ediliyor. İşte corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevabı ve son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve diğer tüm detaylar...

FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA CORONA VAKASI AÇIKLAMASI! TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye'de 98 yaşındaki bir erkek vatandaş koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca vaka sayısının ise 98'e ulaştığını da bildirdi.

"BU AÇIKLAMA ÜLKEMİZ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde yaptığı açıklamaya üzücü bir açıklama olduğunu belirterek başladı. Bakan Koca, 7 gün önce yapılan basın toplantısında ilk vakayı duyurduklarını hatırlatarak, kalabalık ortamların coronavirüs açısından oldukça riskli-tehlikeli olduğunu belirterek, farklı yaş gruplarında enfeksiyonun etkilerinin de farklı olduğunu bildirdi.

"DİRENCİ DÜŞÜK, KRONİK HASTALIĞI BULUNAN..."

Çocuk ve genç yaş grubunda enfekte olmanın kolay olduğu ancak ölümle sonuçlanan herhangi bir durum oluşmadığını bildirdi. Öte yandan orta ve üstü yaş gruplarında enfekte olma durumunun hızlı ve direnci, düşük zayıf ve kronik hastalığı bulunanlarda ölümle sonuçlanabileceğini bildirerek bu durumda olan vatandaşların oldukça dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.