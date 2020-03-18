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, şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:23 ABONE OL
İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, 2 yıl önce seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı tekrar paylaştı. Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale geçilmez' diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık. Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyâz olarak kabul buyrun" notu ile paylaştı.

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İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı
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