Karantina otobüsünden indirilen genç kızla ilgili flaş gelişme

Paris'ten İstanbul'a gelen uçaktan indirildikten sonra karantinaya gitmek için bindiği otobüsten indirilen G.S. ve olayda ihmali bulunduğu belirlenen kişiler hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Avrupa'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel otobüslerle havalimanlarından alınarak 14 gün boyunca karantinada kalmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi.



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SOSYAL MEDYAYA YANSIMIŞTI



Bu kapsamda Fransa'nın Paris kentinden TK 1824 sayılı uçak ile Türkiye'ye gelen ve karantinaya alınmak üzere otobüse bindirilen G.S.'nin kolluk kuvvetlerince otobüsten indirilerek özel bir arabaya bindirilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

"17 Mart 2020 tarihinde TK 1824 sefer sayılı Paris-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapmak üzere gelen G.S.'nin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği esnada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina ihlali yapıldığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 195. Maddesinde belirtilen 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan araştırmada otobüsten indirilen yolcu G.S. kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S.'nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliller toplanmaktadır.

İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak titizlikle yürütülmektedir."