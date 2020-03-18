Koronaya karşı vatandaşa koruma kalkanı

Hükümet, dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı kronik hastalar, yaşlılar başta olmak üzere yüksek riskli grupların korunması, sosyal hayatın güvenli ve sağlıklı devamı için önlem paketini genişletiyor. Sosyal yardım hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, emeklilerin maaşlarını güvenli almasından ulaşıma kadar her alanda koruyucu tedbirler alınmaya devam ediyor. Emeklilere talepleri durumunda evden maaş verilecek. Sosyal yardımlar kesintisiz sürerken, sosyal yardımlaşma vakıfları hane ziyareti yapmayacak, ihtiyacı olan ailelere aşevlerinden evlerine yemek servisi yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm emeklilerin talep etmesi durumunda maaşlarının evde ödeneceğini açıklarken, maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-devletten yapılabilecek. Bankalar da, şubeler ve ATM'lerde yoğunluk olmaması için hizmet verilen müşteri sayısını kontrollü belirleyecek. Böylece özellikle maaşını şubeden alan emeklilerin kalabalıkta riske maruz kalması önlenecek. Yüksek risk grubundaki yaşlı, kronik hastalar için elektronik ortamda işlemler artırıldı. İstanbul başta olmak üzere nüfus yoğunluğu fazla illerde otobüs, vapurlarda kişi sayısını azaltmak için sefer sayıları artırılacak.Binlerce vatandaşa sosyal yardım eli uzatan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yönelik de bir dizi önlem alındı. Buna göre salgın tehdidi geçene kadar zorunlu haller dışında hane ziyaretlerini erteleyecek. Aşevlerinin servis usulü yemek hizmetleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlara evlerine servis yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye genelindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen yazıda alınacak önlemler sıralandı.Vakıf binaları dezenfekte edilecek, sosyal yardım başvuru sahipleriyle toplu görüşme yapılmayacak. Görüşme durumunda hijyen kurallarına en üst seviyede uyulacak. Yazıda, "Koronavirüs tehdidi geçinceye kadar zorunlu haller dışında hane ziyaretleri ertelenecek. Vakıflar tarafından sunulan aşevi hizmetlerinde hijyen kurallarına en üst düzeyde uyulacak. Aşevlerinin servis usulü yemek hizmetleri, imkânlar dâhilinde, muhtaç vatandaşlara evlerinde ya da vatandaşlar tarafından getirilecek tencerelere doldurulmak suretiyle sürdürülecek" denildi. Vakıflara, okulların tatil edilmesinin ardından aile destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezlerindeki kurs, atölye gibi faaliyetleri geçici durdurma yetkisi de verildi. Kronik hastalar ve yurtdışından gelenlere hekimlerin tek seferde 10 gün verebildiği iş göremezlik raporu süresi 14 güne çıkarıldı.İletişimBaşkanı Fahrettin Altun, "Olağanüstü hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz. Türkiye'nin bu süreci devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inancımız tamdır" dedi.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Dikkat edersek yayılım eğrimiz düşük kalacak. Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli. Önlemlere uymayı becerirsek, Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri olur. Salgının seyrine göre okulların açılması uzayabilir, gerekirse lokanta ve AVM'ler de kapatılabilir" dedi.