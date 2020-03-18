Sokağa çıkma yasağı iddiaları hakkında kritik açıklama geldi! Dünya genelinde sokağa çıkma yasağı olan ülkeler hangileri?

Dünya genelinde corona virüsü yüzünden hayayını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti. Yeni tip koronavirüsün enfekte olduğu kişi sayısı da son açıklanan verilere göre 200 bin oldu. İtalya'da 2.503, İran'da 988, İspanya'da 533, Fransa'da 148, ABD'de 55, Hollanda'da 29 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı açıklamalarda da ülkemizde 1 kişinin corona virüs yüzünden hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Vaka sayısı ise 98'e çıktı. Sosyal medyada sokağa çıkma yasağı olacağına dair iddialara İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi...

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI YOK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sokağa çıkma yasağı iddiaları hakkındaki açıklaması şu şekilde;

"Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz."

Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.