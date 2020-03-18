Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! "Lise ve üniversite sınavları ertelenebilir"

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Coronavirüs önlemlerine ilişkin Çankaya Köşkü'nde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ekonomiden, sağlığa, eğitime kadar birçok alanda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının ertelenebileceğini söyledi.

Son dakika! Başkan Erdoğan: "Türkiye en başından beri gelişmeleri takip etmiş, tedbirleri almıştır."

"SINAVLARI ERTELEMEK GÜNDEMİMİZDE OLABİLİR"

Açıklamalarını, "Uzaktan eğitimi, hem internet, hem televizyon aracılığıyla vererek, tüm çocuklarımızın erişebilmesine imkân sağladık" diyerek devam ettiren Başkan Erdoğan, Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." ifadelerini kullandı.