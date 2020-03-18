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Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! "Lise ve üniversite sınavları ertelenebilir"

Son Dakika Haberi: Başkan bugün Çankaya Köşkü'nde Coronavirüs önlemleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi, sağlık, eğitim gibi bir çok konuda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, lise ve üniversite sınavlarının coronavirüs önlemleri kapsamında ertelenebileceği mesajını verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 22:49 ABONE OL

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Coronavirüs önlemlerine ilişkin Çankaya Köşkü'nde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ekonomiden, sağlığa, eğitime kadar birçok alanda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının ertelenebileceğini söyledi.

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"SINAVLARI ERTELEMEK GÜNDEMİMİZDE OLABİLİR"

Açıklamalarını, "Uzaktan eğitimi, hem internet, hem televizyon aracılığıyla vererek, tüm çocuklarımızın erişebilmesine imkân sağladık" diyerek devam ettiren Başkan Erdoğan, Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Corona virüsü toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan koronavirüs önlemleri ile ilgili flaş açıklamalar...

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Son Dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! "Lise ve üniversite sınavları ertelenebilir"
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