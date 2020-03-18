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SON DAKİKA: Corona virüsü karantina yurdunda ilk sabah! Böyle görüntülendiler

Corona virüsü nedeniyle karantina olarak belirlenen ve yurt dışından gelen vatandaşların yerleştirildiği yurtlarda geçen ilk gecenin ardından son dakika görüntülerine ulaşıldı. Avrupa ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Güngören'deki yurduna yakınları geldi. Karantina altında tutulan yakınları ile telefonda konuşarak camdan el salladılar. İşte dakika dakika yurdun önünde yaşanan son gelişmeler ve o duygusal anlar...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü karantina yurdunda ilk sabah! Böyle görüntülendiler

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler halk sağlığı ve bunun bir felakete dönüşmemesi için katılaşarak devam ediyor. Hükümetin aldığı son dakika kararı ile uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen 3 bin 614 Türk vatandaşı İstanbul'da çeşitli yurtlara 14 günlük karantina için yerleştirildi. Güngören'de bulunan yurdunda ise 1204 kişi kalıyor. Buradaki yurtta kalan yakınlarını görmek için gelen Büşra Turgut Durukan da yakınları ile telefonda konuşarak, cama çıkan aile fertlerine uzaktan el salladı.

İşte Corona virüsü nedeniyle karantina olarak belirlenen yurtlarda ilk gecenin ardından alınan ilk görüntüler ve son duruma ilişkin kareler;

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SON DAKİKA: Corona virüsü karantina yurdunda ilk sabah! Böyle görüntülendiler
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