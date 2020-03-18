SON DAKİKA: Corona virüsü karantina yurdunda ilk sabah! Böyle görüntülendiler

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler halk sağlığı ve bunun bir felakete dönüşmemesi için katılaşarak devam ediyor. Hükümetin aldığı son dakika kararı ile uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen 3 bin 614 Türk vatandaşı İstanbul'da çeşitli yurtlara 14 günlük karantina için yerleştirildi. Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet yurdunda ise 1204 kişi kalıyor. Buradaki yurtta kalan yakınlarını görmek için gelen Büşra Turgut Durukan da yakınları ile telefonda konuşarak, cama çıkan aile fertlerine uzaktan el salladı.

İşte Corona virüsü nedeniyle karantina olarak belirlenen yurtlarda ilk gecenin ardından alınan ilk görüntüler ve son duruma ilişkin kareler;