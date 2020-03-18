Son dakika haberi! AB Komisyon Başkanından itiraf: Son ana kadar bekledik, artık virüsün merkeziyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den itiraf gibi bir son dakika açıklaması geldi. Avrupa ülkelerinin tıbbi ismi Covid-19 olarak belirlenen koronavirüse (Corona Virüsü) karşı tedbirler almasında geç kaldığını itiraf eden Ursula von der Leyen, "bizim hepimiz uzman olmadığımız için koronavirüs krizini küçümsedik" dedi. İşte AB Komisyon Başkanının çarpıcı son dakika çıkışının ayrıntıları;

SON DAKİKA: "ARTIK CORONA VİRÜSÜNÜN MERKEZ ÜSSÜ BİZİZ!"

Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını şimdi en çok Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kıtanın artık koronavirüs merkez üssü olduğunu söyledi.

"UZUN SÜRE GÜNDEMİMİZDE OLACAK"

Almanya kaynaklı Bild Gazetesi'ne konuşan Ursula von der Leyen, Avrupa olarak son dakikaya kadar beklemekle hata yaptıklarını itiraf etti ve şöyle dedi: "Biz hepimiz uzman olmadığımız için başlangıçta koronavirüs krizini küçümsedik. Ama şimdi gördük ki, bu virüs bizi uzun süre daha meşgul edecek. Bugün alınan tüm tedbirler 14 gün önce olsaydı, kulaklarımıza inanamazdık. Şimdi bunların gerekli olduğunu gördük."

"SEYAHAT YASAĞI KATILAŞMALI"

Virüsün kaynağı haline geldiklerini kabul etmesine rağmen Avrupa'ya Avrupa ülkeleri dışından seyahat yasağı öneren Komisyon Başkanı von der Leyen şöyle konuştu: "Kriz boyutlarını gösterdi. Şu anda Avrupa krizin merkez üssü. Avrupa'ya daha fazla insan gelmesini önlemeliyiz. Hem burda hasta olup bizim sağlık sistemimize yük olmaması açısından hem de Avrupa'da virüs kapıp bunu başka ülkelere taşımasın diye. Bizim sağlık sistemimiz zaten oldukça yük altında." Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, tüm kıtada dışarı çıkma yasağı uygulanması konusundaki soruya ise "buna üye ülkeler karar verebilir. Bu yukarıdan AB'nin alabileceği bir karar değil" cevabını verdi.

"GÖRMÜYORUZ AMA YAYILMASINI İZLİYORUZ"

Çarpıcı son dakika açıklamaları yapan AB komisyon başkanı Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs krizini bir savaş olarak nitelemesiyle ilgili ise "ben şahsen bu kavramı kullanmazdım. Ama Fransa Cumhurbaşkanının motivasyonunu anlıyorum. Koronavirüs korkunç bir rakip. Biz onu görmüyoruz, rengini, tadını bilmiyoruz. Ama hızla yayılmasını fark ediyoruz" diye konuştu.