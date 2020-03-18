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haberi: Corona virüsünde sakal-bıyık tartışması! sakal ve bıyıklı kişilerde daha çok mu görülüyor?

ile ilgili haberleri peş peşe gelirken, şimdi de sakal-bıyık tartışması çıktı. Sakal ve bıyığı olanlarda corona virüsünün daha çok görüldüğü iddia ediliyordu. Uzmanlar bu konuda farklı görüşler bildirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, sakalda tozdan ziyade damlacıkların olabileceğini, bunun da enfeksiyonu yayabileceğini söyledi. Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise saçın veya bir kılın içinde yaşayıp, gelişen bir virüsün henüz literatürde olmadığını dile getirerek, "Birisi saç ve sakal kestirmeyi kafasına koyup, bunu sosyal medyadan yazdıysa uyduruyor." dedi. TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da "El nasıl mikropla temas ediyorsa, bıyık, sakal, saç da mikrobu bir süre tutuyor belki. Ama asıl önemli olan burada eller. Çok da panik yapacak bir durum değil." ifadelerini kullanırken, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise "Temizliğine dikkat ettikten sonra; saç sakal kesmeye gerek yok. Bunun için erkeklerin sakalını kesmesine gerek yok" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsünde sakal-bıyık tartışması! Corona virüsü sakal ve bıyıklı kişilerde daha çok mu görülüyor?

dünyayı kasıp kavururken, haberleri aralıksız gelmeye devam ediyor. Corona virüsü 150'yi aşkın ülkeye sıçrarken, 8 bine yakın insanın ölümüne neden açtı. Corona virüsü ile korkunç günler yaşayan ülkelerden biri de ABD! ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü için, 'Çin virüsü' ifadesini kullanmakta ısrar ederken, dikkat çeken bir tweet daha attı. Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor" dedi.

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüste sakal ve sakal stilinin risk oluşturduğu iddiası, tartışmalara yol açtı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, sakalda tozdan ziyade damlacıkların olabileceğini, bunun da enfeksiyonu yayabileceğini söyledi. Eyüboğlu, sakalın maske kullanımını da zorlaştırdığını kaydetti.

Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, sakalı olan kişilerin koronavirüs tedbirleri konusunda zorluk yaşadığı ve risk taşıdığı konusunda değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Eyüboğlu, "Sakalı çok olan kişilerde tozdan ziyade damlacıklar o sakallı bölgede daha fazla kalabilir; ama bununla ilgili yapılmış bir çalışma vardır diyemem. Teorik olarak sakal, damlacıkların o bölgede daha fazla kalmasına sebep olabilir. Örneğin kişinin eli sakalına değdikten sonra elini ağzına ya da burnuna götürdüğünde yine enfeksiyonu yayabilir" dedi.

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Son dakika haberi: Corona virüsünde sakal-bıyık tartışması! Corona virüsü sakal ve bıyıklı kişilerde daha çok mu görülüyor?
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