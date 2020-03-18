Son dakika haberi: Corona virüsünde sakal-bıyık tartışması! Corona virüsü sakal ve bıyıklı kişilerde daha çok mu görülüyor?

Corona virüsü dünyayı kasıp kavururken, son dakika haberleri aralıksız gelmeye devam ediyor. Corona virüsü 150'yi aşkın ülkeye sıçrarken, 8 bine yakın insanın ölümüne neden açtı. Corona virüsü ile korkunç günler yaşayan ülkelerden biri de ABD! ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü için, 'Çin virüsü' ifadesini kullanmakta ısrar ederken, dikkat çeken bir tweet daha attı. Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor" dedi.

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüste sakal ve sakal stilinin risk oluşturduğu iddiası, tartışmalara yol açtı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, sakalda tozdan ziyade damlacıkların olabileceğini, bunun da enfeksiyonu yayabileceğini söyledi. Eyüboğlu, sakalın maske kullanımını da zorlaştırdığını kaydetti.

Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, sakalı olan kişilerin koronavirüs tedbirleri konusunda zorluk yaşadığı ve risk taşıdığı konusunda değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Eyüboğlu, "Sakalı çok olan kişilerde tozdan ziyade damlacıklar o sakallı bölgede daha fazla kalabilir; ama bununla ilgili yapılmış bir çalışma vardır diyemem. Teorik olarak sakal, damlacıkların o bölgede daha fazla kalmasına sebep olabilir. Örneğin kişinin eli sakalına değdikten sonra elini ağzına ya da burnuna götürdüğünde yine enfeksiyonu yayabilir" dedi.