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: Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Sosyal medyayı sallayan o görüntüler ile ilgili flaş açıklama geldi!

Gelen haberi ile İstanbul Havalimanı'na 'ten inen uçakta yer alan iki yolcu diğer yolcularla karantina alanına götürülürken polis ekipleri tarafından bulunduğu otobüsten indirilerek karantina alanının dışına çıkartıldığı iddia edilmişti. Olayın tanıkları sosyal medyadan olay yerinde çekildiğini öne sürdükleri görüntüleri paylaşırken konuyla ilgili yetkili isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Sonrasında ise Bakan Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül söz konusu olaya dair yaptıkları açıklamalarda "Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. İşte karantina otobüsünden kaçırılan yolcular ile ilgili gelen flaş açıklama…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika: Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Sosyal medyayı sallayan o görüntüler ile ilgili flaş açıklama geldi!

Geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'na inen uçakta yer alan iki yolcunun karantina alanından çıkartılarak otobüsten indirilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gelen bu haberi sonrasında yetkili isimler tarafından açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından 'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması ile ilgili tedbirlere aykırı davranılması nedeniyle olayda yer alan kişiler için soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. İşte gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

FRANSA'DAN GELEN İKİ YOLCU İÇİN SORUŞTURMA!

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

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Son dakika: Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Sosyal medyayı sallayan o görüntüler ile ilgili flaş açıklama geldi!
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