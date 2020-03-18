Son dakika: Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Sosyal medyayı sallayan o görüntüler ile ilgili flaş açıklama geldi!

Geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'na inen uçakta yer alan iki yolcunun karantina alanından çıkartılarak otobüsten indirilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gelen bu son dakika haberi sonrasında yetkili isimler tarafından açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması ile ilgili tedbirlere aykırı davranılması nedeniyle olayda yer alan kişiler için soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. İşte gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

FRANSA'DAN GELEN İKİ YOLCU İÇİN SORUŞTURMA!

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.