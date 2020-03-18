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Son dakika operasyonu: 3'ü avukat 4 kritik isme tutuklama

'ya yönelik güvenlik ve adli işlemler son hızıyla devam ediyor. 'da gerçekleştirilen operasyonda alınan son dakika bilgisine göre PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye gönderilen 21 şüpheliden 3'ünün avukat olduğu ve toplam 4 ismin tutuklandığı açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika PKK operasyonu: 3'ü avukat 4 kritik isme tutuklama

Alınan son dakika bilgisine göre terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü avukat 4'ü tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK'nın iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurdukları iddiasıyla geçen perşembe günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 10'u avukat 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü avukat 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

3'Ü AVUKAT 4 İSİM

Son dakika operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı belirtilen 3'ü avukat 4 ismin örgütün irtibat ve faaliyetlerinde önemli isimler olabileceği belirtildi.

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Son dakika PKK operasyonu: 3'ü avukat 4 kritik isme tutuklama
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