Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü açıklaması! Koronavirüs kaynaklı 2. ölüm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada vaka sayısının 191'e yükseldiğini açıklarken 89 yaşında bir vatandaşın ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bakan Koca'nın yeni tip corona virüs (kovid-9) salgınına ilişkin sosyal medya üzerinde yaptığı yeni açıklamada koronavirüs kaynaklı 61 yaşındaki bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle ülkemizde corona virüsü nedeniyle ölen insan sayısı 2'ye yükseldi. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

KORONAVİRÜS KAYNAKLI 2. ÖLÜM

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Bakan Koca 93 yeni vaka olduğunu ifade etti. Türkiye'de corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi. 61 yaşında bir erkek hastanın vefat ettiği açıklandı.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 191

Ortadoğu ülkelerinden gelen bazı vatandaşlarda, Umre'den dönen bazı vatandaşlarda, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı vatandaşlarda corona virüs tespit edildi. Ülkemizde corona testi pozitif çıkan 191 vaka olduğu bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 9 BİNE YAKLAŞIYOR!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son sayılara göre dünya genelinde corona virüs testi pozitif çıkan 214 bin kişi var, yine dünya genelinde ölü sayısı ise 8727 oldu.

İTALYA'DAKİ ÖLÜMLER ÇİN'İ GEÇMEK ÜZERE!

Ölenlerin 3.122'si Hubei'de, 2.978'i İtalya'da, 1.135'i İran'da, 623'ü İspanya'da, 148'i Fransa'da, 84'ü Güney Kore'de, 71'i İngiltere'de, 58'i Hollanda'da, 55'i ABD'de, 29'u da Japonya'da yaşıyordu.