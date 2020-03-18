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'de corona virüs vaka sayısı kaç? son dakika duyurdu: Ülkemizdeki vaka sayısı...

Geçtiğimiz akşam tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 'deki corona virüsü vaka sayısının arttığı bildirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ülkemizde görülmesi üzerine alınan tedbirler tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda bir vatandaşımızın da bu salgın nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca covid-19 nedeni ile ülkemizde ilk ölümün gerçekleştiğini bildirirken hayatını kaybeden vatandaşımızın 89 yaşında bir erkek hasta olduğunu da açıkladı. Gelen bu son dakika açıklaması sonrasında vatandaşlar ülkemizdeki vakaların sayılarını yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'de bulunan corona virüs vaka sayısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:07 ABONE OL
Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu: Ülkemizdeki vaka sayısı...

tarafından ülkemizdeki covid-19 salgını ile ilgili yaşanan tüm gelişmeler vatandaşlarımız ile paylaşılmaya devam ederken geçtiğimiz akşam yapılan son dakika açıklaması ile 'deki corona virüsü vaka sayısı vatandaşlar tarafından takip edilmeye başladı. Yapılan son açıklamada ülkemizdeki covid-19 vakalarının yükseldiği bildirilirken son olarak toplamda 98 kişide coronavirüs saptandığı duyuruldu. Aynı zamanda ülkemizde bu salgın nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan tüm gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'de bulunan corona virüs vaka sayısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın detayları…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Dünya genelinde corona virüsüne yakalanan vaka sayısı 198.155 olurken hayatını kaybeden hastaların sayısı 7.954 kişiye ulaştı. Coronavirüsünden kurtulan kişilerin sayısında ise artış görülürken 81.960 kişi hastalıktan kurtuldu. Ülkemizde ise 98 kişi Corona Virüsü'ne yakalanırken, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İşte konu ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri…

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Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu: Ülkemizdeki vaka sayısı...
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