Virüs sessizliği

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vaka sayısının 47 olarak açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da uygulanmaya başladı. AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik tedbirlere bazı istisnalar dışında uyuldu. İşletmelerin faaliyetlerini durdurması ile birlikte bir çok ilçede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Meydanlar boş kaldı. Bakanlığın tedbir kapsamına giren ancak işyerlerini kapatmayan işletmeciler ise insanların toplu olarak oturmasına müsaade etmediklerini sadece paket servis yaptıklarını kaydettiler.