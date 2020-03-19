1500 hastane 240 bin yatakla acil duruma hazır

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı örnek bir mücadele sürdürürken, bin 500'ün üzerinde hastane için "acil durum" planını da hızlı bir şekilde devreye aldı. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, belediler, özel ve tüzel kişilere ait yataklı bütün hastaneler ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almadan kendi kendine yetecek şekilde hazırlıklarını yapacak. Her hastane yatak sayısına göre "afet timi" kuracak. Örneğin 99 yataklı hastanede en az bir, 3 bin ve üzeri yatak kapasiteli hastanede 10 afet timi oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında afet ve acil durum anında hastanelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için planlamasını yaptı. Türkiye genelinde 240 bin yatak kapasiteli bin 500 üzerinde hastane bulunuyor. Bunun 40 bin yoğun bakım yatağı olup, 100 bin tek kişilik oda, ihtiyaç halinde yoğun bakıma çevrilebilecek durumda. Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği dün itibariyle yürürlüğe girdi.