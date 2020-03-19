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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 69 kentte 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye genelinde doluluk oranı bu atamayla birlikte yüzde 92,3'e çıkmış bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte daha da yükseltmek azmi ve gayretindeyiz" dedi. Bu arada, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğrencilere verdiği "40 dakikalık ilk teneffüs" sözüne Ordu'dan destek geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 40 dakikalık teneffüste öğrencilerin yemesi için 81 ilde 81 okula fındık gönderileceğini açıkladı.
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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
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