9 bin kilometre öteden yardım çığlığı: 10 Türk işçi adada mahsur kaldı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüs ardından Türkiye dünyanın dört bir yanından Türk vatandaşlarını ülkeye geri döndürme çalışmalarına başladı.

Aralık ayında otellerinin kapanması sonrası değişim programı kapsamında çalışmak için Karayip Denizi'nde bulunan Canouan Adası'na giden 10 Türk işçinin adada mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Türk işçiler; Mertcan Gençer, Onur Balkan, Muhammet Karaaslan, Özge Işın, Talat Çam, Cem Karakaya, Mehmet Öztürk, Mehmet Kaya, Serkan Kibrit ve Hulusi Gökçe Özdere ülkelerine dönmek için yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoyla Türkiye'ye seslenen 10 Türk işçi, Koronavirüs'ün ortaya çıkması sonrası ülkelerine dönmek için her havayolu şirketine başvurduklarını, ancak kapanan kapılar yüzünden kesinlikle dönemediklerini ifade etti.

İşçilerden Mertcan Gençer; "Buradaki çalışmamız sona erdi. Geri dönmek için Konsolosluklarla görüştük, rotalar çizdik. Ancak gittiğimiz her havalimanından geri çevrildik. Havalimanında bizi kabul etmediler, uçuşlara almadılar. Burada bir vaka yok ancak civardaki adalarda koronavirüs görüldü. Bulunduğumuz adada herhangi bir sağlık kuruluşu yok. Bu nedenle çok endişeliyiz. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Ülkemizden yardım bekliyoruz. Lütfen sesimize çığlık olun" diyerek Türkiye'ye seslendi.