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Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak

(AP), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin özel tedbirleri onaylamak için 26 Mart'ta olağanüstü toplanacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 22:11 ABONE OL
Avrupa Parlamentosu Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak

AP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Kurul'un Brüksel'de düzenleneceği belirtildi.

AB Komisyonunun Kovid-19'la mücadele kapsamında sunduğu yasa tekliflerinin görüşüleceği ve oylanacağı belirtilen açıklamada, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi, AB Dayanışma Fonu ve uçuşlarla ilgili düzenlemelerin ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AP Başkanı David Sassoli, "AP görevini yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Parlamentonun açık kalmaya devam etmesi gerekiyor. Virüsün demokrasiyi dize getirmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

1-2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağan Genel Kurul'un ise gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

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Avrupa Parlamentosu Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak
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