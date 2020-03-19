Avrupa’dan getirilen 2 bin 807 kişi karantinada

Korona virüsü tehlikesi Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 Türk vatandaşı hava yolu ile Türkiye'ye getirilme işlemleri dün sabah saat 06.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/ gözetim süreci için İstanbul ve Kocaeli'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında kendileri için hazırlanan tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis yurtların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yurtta kalan vatandaşların takipleri için de uzman sağlık personeli görevlendirildi. Yurtlarda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar vatandaşlara destek sunacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Yurtlarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dâhil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada tahliye işlemlerinin yapıldığı 9 ülkedeki Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Viyana, Brüksel, Amsterdam, Paris, Toulouse, Lyon, Barcelona, Madrid, Stockholm, Kopenhag, Oslo ve Londra şehirlerinden gelen vatandaşlar için bilet fiyatları makul tutuldu. THY'nin düzenlediği 34 sefer ile Türkiye'ye dönüşleri planlanan vatandaşlar için bilet ücreti, her şey dâhil 150 Euro olarak belirlendi.Türkiye'dekoronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi. Üzücü haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasıyla bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün (dün) sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadesini kullandı.

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