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Avrupa’ya açılan sınır kapıları yolculara kapatıldı

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak. Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler de karşılıklı olarak durduruldu. Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.
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Avrupa’ya açılan sınır kapıları yolculara kapatıldı
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