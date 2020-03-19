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Bakan Albayrak'tan açıklaması! 'de olacak mı sorusunu canlı yayında yanıtladı

Bakan Albayrak, ile ilgili iddiaları açıklaması ile cevapladı. Corona virüsü tehlikesine karşı alınan önlemlerin ardından “’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sokağa çıkma yasağı ve OHAL konularıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi. Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir gündem maddesi olmadığını belirtirken alınan önlemleri sıraladı. Peki dünyada hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor? İşte Bakan Albayrak tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamayı içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 18:45 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu canlı yayında yanıtladı

Son dakika haberi... var mı? Tüm tarafından cevabı merak edilen bu soru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlandı. Bakan Albayrak, ülkemiz adına böyle bir gündem maddesi olmadığını net bir dille ifade etti. Bilindiği üzere İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ile ilgili oluşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, böyle bir karar alınmasının söz konusu olmadığını kamuoyu ile paylaşmıştı.

SON DAKİKA! TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK

Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda tedbirler alınmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir canlı yayında, sokağa çıkma yasağı ile ilgili özellikle sosyal medya ve çeşitli mecralarda gündeme gelen iddiaları yanıtladı. Böylelikle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir gündem maddesi olmadığını belirtirken ekonomi alanında alınan önlemleri sıraladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.

KAMUDA EVDEN ÇALIŞMA UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Katıldığı canlı yayında alınan ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, kamuda henüz evden çalışma sistemine geçilmesine gerek olmadığını açıkladı.

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Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu canlı yayında yanıtladı
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